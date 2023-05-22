تشكيل الداخلية - ثلاثي هجومي من عبد العال أمام الزمالك
الإثنين، 22 مايو 2023 - 20:34
كتب : FilGoal
دفع علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بثلاثة لاعبين في خط هجوم فريقه أمام الزمالك.
ويلعب الزمالك ضد الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.
وجاء تشكيل الداخلية كالآتي:
المرمى: عماد السيد
الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح
الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى
الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري
ويحتل الداخلية المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
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