اتحاد المصارعة يكشف لـ في الجول لماذا تم خصم مستحقات بغدودة.. وما هي الخطوة التالية

كشف الاتحاد المصري للمصارعة عن كواليس ترك اللاعب أحمد فؤاد بغدودة بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة إفريقيا في تونس والسفر إلى أوروبا.

وبعد ساعات قليلة منإحرازه فضية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية عن وزن 63 كيلو جرام في تونس، اختفى أحمد فؤاد "بغدودة" لاعب منتخب مصر.

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وأصدر بعد ذلك اتحاد المصارعة المصري بيانا أكد خلاله هروب اللاعب إلى أوروبا.

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وقال إبراهيم العطار لـFilGoal.com: "اللاعب بالفعل كان مع منتخب مصر في بطولة إفريقيا وجوزات سفر جميع اللاعبين كانت بحوذة رئيس البعثة وعندما طلب منه جواز السفر الخاص به بداعي تغيير العملة وشراء شريحة هاتف محمول منحه له رئيس البعثة بنية سليمة".

وأضاف "بغدودة حصل على تأشيرة الدخول إلى أوروبا عندما كان في إحدى البطولات في إسبانيا مع المنتخب وكنت أنا رئيس البعثة وقتها".

وأوضح "ليس لنا دخل بالمكافآت فقط نرسل كشف الأسماء إلى وزارة الرياضة وهي المنوطة باستخراج الشيكات بأسماء اللاعبين".

وفسر "أحمد فؤاد بغدودة يحصل على راتب 4 آلاف جنيه شهريا، وكان له مستحقات متأخرة لمدة 4 شهور أي ما يساوي 16 ألف جنيه بالفعل".

وشرح "لكنه حصل على بعض السلف من الاتحاد بالإضافة إلى نقل أوراقه من مركز شباب بيلا إلى أحد أندية القاهرة على نفقته الخاصة كما طلب منا وقيمة النقل 7 آلاف و500 جنيه".

واستطرد "بالتالي وبعد خصم كل هذه المبالغ تبقى له 1200 جنيه".

وعن خطوة اتحاد المصارعة المقبلة كشف إبراهيم العطار لـFilGoal.com: "بالفعل أرسلنا شكوى إلى الاتحاد الدولي للمصارعة وأخرى إلى اللجنة الأولمبية الدولية لحفظ حقوقنا في اللاعب".

وأكمل "لكن اللاعب يستطيع الحصول على جنسية رياضية من الدولة المقيم بها خلال عامين إلى 3 أعوام وبالتالي اللعب مع هذه الدولة ولن يتم إيقافه".

وأتم تصريحاته "وفي النهاية سنحصل على تعويض مالي كحق رعاية اللاعب وقيمته من ألفين إلى 3 آلاف دولار".