اتحاد المصارعة يكشف لـ في الجول لماذا تم خصم مستحقات بغدودة.. وما هي الخطوة التالية

الإثنين، 22 مايو 2023 - 19:45

كتب : هاني العوضي

أحمد فؤاد بغدودة

كشف الاتحاد المصري للمصارعة عن كواليس ترك اللاعب أحمد فؤاد بغدودة بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة إفريقيا في تونس والسفر إلى أوروبا.

وبعد ساعات قليلة منإحرازه فضية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية عن وزن 63 كيلو جرام في تونس، اختفى أحمد فؤاد "بغدودة" لاعب منتخب مصر.

اختفاء أقلق بعثة مصر التي عثرت على متعلقاته الشخصية في غرفته بالفندق، ترى أين ذهب؟

أخبار متعلقة:
موجز في الجول - القصة الكاملة لاختفاء "بغدودة" مصارع مصر في تونس.. وتصريحات والده النارية حصد الفضية وهرب.. بيان من اتحاد المصارعة بشأن اختفاء بغدودة

وأصدر بعد ذلك اتحاد المصارعة المصري بيانا أكد خلاله هروب اللاعب إلى أوروبا.

موجز في الجول - القصة الكاملة لاختفاء "بغدودة" مصارع مصر في تونس.. وتصريحات والده النارية

وقال إبراهيم العطار لـFilGoal.com: "اللاعب بالفعل كان مع منتخب مصر في بطولة إفريقيا وجوزات سفر جميع اللاعبين كانت بحوذة رئيس البعثة وعندما طلب منه جواز السفر الخاص به بداعي تغيير العملة وشراء شريحة هاتف محمول منحه له رئيس البعثة بنية سليمة".

وأضاف "بغدودة حصل على تأشيرة الدخول إلى أوروبا عندما كان في إحدى البطولات في إسبانيا مع المنتخب وكنت أنا رئيس البعثة وقتها".

وأوضح "ليس لنا دخل بالمكافآت فقط نرسل كشف الأسماء إلى وزارة الرياضة وهي المنوطة باستخراج الشيكات بأسماء اللاعبين".

وفسر "أحمد فؤاد بغدودة يحصل على راتب 4 آلاف جنيه شهريا، وكان له مستحقات متأخرة لمدة 4 شهور أي ما يساوي 16 ألف جنيه بالفعل".

وشرح "لكنه حصل على بعض السلف من الاتحاد بالإضافة إلى نقل أوراقه من مركز شباب بيلا إلى أحد أندية القاهرة على نفقته الخاصة كما طلب منا وقيمة النقل 7 آلاف و500 جنيه".

واستطرد "بالتالي وبعد خصم كل هذه المبالغ تبقى له 1200 جنيه".

وعن خطوة اتحاد المصارعة المقبلة كشف إبراهيم العطار لـFilGoal.com: "بالفعل أرسلنا شكوى إلى الاتحاد الدولي للمصارعة وأخرى إلى اللجنة الأولمبية الدولية لحفظ حقوقنا في اللاعب".

وأكمل "لكن اللاعب يستطيع الحصول على جنسية رياضية من الدولة المقيم بها خلال عامين إلى 3 أعوام وبالتالي اللعب مع هذه الدولة ولن يتم إيقافه".

وأتم تصريحاته "وفي النهاية سنحصل على تعويض مالي كحق رعاية اللاعب وقيمته من ألفين إلى 3 آلاف دولار".

أحمد فؤاد بغدودة اتحاد المصارعة المصري
نرشح لكم
مباشر كرة طائرة - الزمالك (2) 12-9 (1) كينيا بايبلاين.. نهائي بطولة إفريقيا للسيدات موجز في الجول - القصة الكاملة لاختفاء "بغدودة" مصارع مصر في تونس.. وتصريحات والده النارية كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي موعد مباريات الإثنين 22 مايو 2023.. الزمالك في الدوري ونهائي إفريقيا لسيدات الطائرة اسكواش - الثانية في مايو.. فوز علي فرج ونور الطيب ببطولة مانشستر سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL كرة طائرة - رغم تقدمه بشوطين.. الزمالك يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مولودية بوسالم طائرة - الإيطالي فلافيو جولينيلي مدربا لـ منتخب مصر
أخر الأخبار
تشكيل الداخلية - ثلاثي هجومي من عبد العال أمام الزمالك 3 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد المصارعة يكشف لـ في الجول لماذا تم خصم مستحقات بغدودة.. وما هي الخطوة التالية 52 دقيقة | رياضات أخرى
خدمة في الجول - مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية.. الملاعب وأسعار الاستمارات 57 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه أساسي مع طرابزون أمام فاتح كاراجومروك ساعة | المحترفون
مباشر كرة طائرة - الزمالك (2) 12-9 (1) كينيا بايبلاين.. نهائي بطولة إفريقيا للسيدات ساعة | كرة طائرة
مباشر الدوري - الاتحاد (1)-(1) المصري.. ركلة جزااء جديدة ساعة | الدوري المصري
التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
موجز في الجول - القصة الكاملة لاختفاء "بغدودة" مصارع مصر في تونس.. وتصريحات والده النارية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا