تريزيجيه أساسي مع طرابزون أمام فاتح كاراجومروك
الإثنين، 22 مايو 2023 - 19:07
كتب : FilGoal
أعلن نيناد بجيليسيا المدير الفني لـ طرابزون سبور تشكيل فريقه لمواجهة فاتح كاراجومروك في الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وظهر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وطرابزون في تشكيل فريقه الأساسي لهذه المباراة.
ويلعب طرابزون ضد فاتح كاراجومروك في الجولة 35 من الدوري التركي.
ويحتل طرابزون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة، ويأتي خصمه في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.
ولعب تريزيجيه مع فريقه هذا الموسم 38 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف صنع 7.
وتعد هذه أول مباراة يبدأها تريزيجيه كأساسي مع فريقه في الدوري التركي، منذ مواجهة كونيا سبور يوم 29 أبريل الماضي.
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