انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الزمالك ضد كينيا بايبلاين في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات".

وحقق فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للمرة الأولى.

جاء ذلك بالتغلب على مولودية الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

فيما تغلب كينيا بايبلاين على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

على الجانب الآخر حصد قرطاج التونسي الميدالية البرونزية بالفوز على مولودية الجزائر 3-0.

وكان حامل اللقب البنك التجاري الكيني قد خرج من البطولة بعد خسارته بنتيجة 3-2 أمام مولودية الجزائر في ربع النهائي.

وكان الزمالك قد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما فاز من قبل على كل من الجمارك النيجيري والجيش الوطني الرواندي وليتو الكاميروني.

وفي ثمن النهائي تغلب الزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0، ثم تغلب على نافال النيجيري بنفس النتيجة في ربع النهائي، قبل أن يقصي مولودية الجزائر في نصف النهائي.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

يذكر أن فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة يشارك للمرة الأولى في تاريخه ببطولة إفريقيا للأندية.

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نهاية الشوط الرابع: الزمالك 25-17 كينيا بايبلاين

23-16

22-16.. مقاومة متأخرة من الفريق الكيني

22-15

21-15.. اكتساح أبيض

10-9 للزمالك

7-5 للزمالك

6-4 للزمالك

نهاية الشوط الثالث: الزمالك 25-15 كينيا بايبلاين

24-15.. نقطة الشوط

21-13 للأبيض ووقت مستقطع بعد تقلص الفارق

21-10 للزمالك

17-7.. للزمالك

11-4 للزمالك

7-2 للأبيض

6-2 للزمالك

نهاية الشوط الثاني: الزمالك 18-25 كينيا بايبلاين

20-15.. فارق 5 نقاط

18-15.. الفريق الكيني متقدم بفارق 3 نقاط

11-13.. بايبلاين يتقدم

10-10.. الزمالك يتعادل مجددا

10-9 للفريق الكيني

9-9 التعادل

9-8.. العودة البيضاء تقترب

9-7.. الزمالك يقلص الفارق

9-6 للفريق الكيني

5-4 لفريق كينيا بايبلاين

4-3 للزمالك

2-2

نهاية الشوط الأول: الزمالك 25-22 كينيا بايبلاين

24-22

24-21

24-20

24-19.. نقطة الشوط

23-19 للزمالك.. الأبيض يسيطر

19-19.. عودة كبيرة من الفريق الكيني

15-9.. الزمالك يوسع الفارق

14-9 للزمالك

10-6 للزمالك

7-6 للزمالك

6-5 للزمالك

5-5

3-2 للزمالك

2-2 الآن

2-1 للفريق الكيني

بداية المباراة