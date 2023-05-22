نادي لافيينا يشكو حكم مباراته ضد شباب قنا

الإثنين، 22 مايو 2023 - 17:42

كتب : رضا السنباطي

لوجو نادي لافيينا

أعلن نادي لافيينا تقدمه بشكوى ضد حكم مباراته ضد شبان قنا بدوري الدرجة الثانية المصري.

وكان شبان قنا قد حقق الفوز على لافيينا بهدف دون مقابل على ملعب الأول في الجولة الـ 26 من الدوري.

وقاد المباراة الحكم محمود منصور من منطقة الغربية.

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وفقا لبيان لافيينا فإن الشكوى تستند على التالي:

1- محمود منصور كان قد أدار مباراة شبان قنا ضد البنك الأهلي في كأس مصر قبل أسبوع واحد فقط مما يثير الشكوك والتساؤلات.

2- التغاضي عن طرد لاعب شبان قنا الذي اعتدى على رجب مارو مهاجم لافيينا أمام الحكم.

3- عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة بشهادة جميع المحللين.

4- عدم احتساب الوقت بدل من الضائع كاملا طبقا لأحداث اللقاء وتم احتساب عدد الدقائق من قبل شركة الأداء المتعاقد معها النادي وعدم توفير الحماية للاعبين وإعطاء الفرصة للاعبي شبان قنا لإهدار الوقت الذي تعدى 20 دقيقة وقام الحكم باحتساب 10 دقائق فقط في النهاية.

ويطالب نادي لافيينا باختيار حكام تناسب أحداث الفترة الحالية إذ أن الفريق في الرمق الأخير من مسابقة الدوري التي لا تحتمل فقدان أي نقاط بسبب الأخطاء التحكيمية لشدة الصراع على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتل لافيينا المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجونة صاحب الصدارة قبل 4 جولات على نهاية الدوري.

وارتفع رصيد شبان قنا للنقطة 29 نقطة في المركز الـ 11 المؤدي للهبوط لدوري القسم الثاني 4 في الموسم المقبل والذي سيحل محل القسم الثالث.

شبان قنا لافيينا دوري الدرجة الثانية المصري
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