سيناريوهات تتويج دورتموند أو بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

الإثنين، 22 مايو 2023 - 17:07

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

شهدت الجولات الأخيرة من الدوري الألماني صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

والصراع على أشده في البطولة الألمانية في ظل تصدر دورتموند لجدول المسابقة بفارق نقطتين عن بايرن، 70 نقطة مقابل 68.

جولة متبقية ستشهد منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، بايرن (90 هدفا)، دورتموند (81 هدفا).

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المباراة المتبقية لكل فريق

بايرن

الجولة 34: كولن خارج ملعب أليانز أرينا

دورتموند

الجولة 34: ماينز على ملعب سيحنال إدونا بارك

وينتهي موسم الدوري الألماني 2022-2023 يوم السبت المقبل، وتقام كل المباريات في توقيت واحد كالعادة.

سيناريوهات التتويج

- يحتاج دورتموند للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، وقتها سيصل رصيده إلى 73 نقطة، وهو ما لن ينجح بايرن في الوصول إليه.

- لو تعادل دروتموند مع ماينز وتعادل بايرن مع كولن سيذهب اللقب لبروسيا أيضا.

- يمكن لدورتموند التتويج باللقب حتى لو خسر، وذلك في حالة تعادل أو خسارة بايرن.

- أما ما يحتاجه بايرن من أجل التتويج، فهما حالتان لا ثالث لهما، الأولى هي الفوز على كولن، مع خسارة دورتموند أمام ماينز، ليتوج باللقب بفارق نقطة.

- أما الحالة الثانية، فهي تعادل دورتموند، مع فوز بايرن، ليتساوى الفريقان في القمة عند 71 نقطة، وقتها سيذهب اللقب للبافاري بفارق الأهداف الذي يصب حاليا في صف بايرن، بفارق أهداف يبلغ 53 هدفا، مقابل 39 لدورتموند.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بروسيا دورتموند
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