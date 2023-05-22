بعد نهائي كأس العالم 2022.. مارشينياك يدير مواجهة مانشستر سيتي ضد إنتر

الإثنين، 22 مايو 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

الحكم البولندي شيمون مارتشينياك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إسناد مهمة تحكيم مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا للبولندي سيمون مارشينياك.

وأدار مارشينياك نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، والذي حقق فيه منتخب الأرجنتين اللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة أسطنبول التركية بين مانشستر سيتي وإنتر يوم 10 يونيو المقبل.

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كما أدار إياب نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا والذي تغلب فيه مانشستر سيتي على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.

وتم إسناد إدارة سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لمارشينياك أبرزهم مواجهة برشلونة وإنتر في دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما بالإضافة لمواجهة نصف النهائي.

وفي ربع النهائي أدار مارشينياك مواجهة قوية بين فريقي نابولي وميلان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان مارشينياك قد أدار مباراة في الدوري المصري هذا الموسم والتي انتهت بفوز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في يناير الماضي.

كما سبق للحكم البولندي إدارة القمة المصرية من قبل وكان ذلك في نهائي كأس مصر نسخة 2020 - 2021 والتي انتهت بتتويج الزمالك بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتاريخيا أدار مارشينياك مباراتين لفريق مانشستر سيتي وانتهت المباراتان بنفس النتيجة إذ اكتسح فينورد الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 2017.

كما اكتسح ريال مدريد في نصف نهائي الموسم الحالي بأربعة أهداف دون مقابل أيضا.

بينما أدار مارشينياك مباراتين لإنتر هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراتان بالتعادل.

إذ تعادل إنتر مع برشلونة في دور المجموعات بثلاثة أهداف لكل منهما، قبل أن يتعادل الفريق الإيطالي ضد بورتو سلبيا بدون أهداف في إياب ثمن النهائي.

وبشكل عام لعب إنتر سبع مباريات تحت قيادة مارشينياك، وفاز الفريق الإيطالي مرتين وتعادل ثلاث مرات وخسر مرتين.

دوري أبطال أوروبا إنتر مانشستر سيتي
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