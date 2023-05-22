طاقم تحكيم غاني لمواجهة مصر ضد غينيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا يوم 14 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم ساحة: دانييل ناي لاريا

مساعد أول: كواسي أشيمبونج بروبيي

مساعد ثان: رونالد ناي أدي

حكم رابع: كارلس بينل بولو

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.