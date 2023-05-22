يد - دودو وسند مرشحان لجوائز الأفضل في الدوري الفرنسي هذا الموسم

ترشح المصريان محمد سند وأحمد هشام "دودو" لاعبا نيم الفرنسي لأكثر من جائزة تخص الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة اليد يوم الاثنين قائمة المرشحين للجوائز الفردية هذا الموسم.

وينافس سند على جائزة أفضل لاعب في الموسم وجائزة أفضل جناح أيمن.

كما ينافس دودو على جائزة أفضل لاعب في الموسم وجائزة أفضل صانع ألعاب.

وفتح الاتحاد الفرنسي التصويت على الجوائز عبر موقعه، قبل الإعلان عن الفائزين عقب نهاية الموسم، من هـــــــنــــــا.

يذكر أن سند حصد جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لموسمين على التوالي.

رسميا- محمد سند لاعب منتخب مصر ولاعب نادي نيم يفوز بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لكرة اليد 🇪🇬👏👏 pic.twitter.com/bA9yEIIEfa — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2020

سند يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الجاري برصيد 177 هدفا حتى الآن.

فيما أحرز دودو 127 هدفا حتى الآن.

جدير بالذكر أن دودو سينتقل إلى مونبلييه عقب نهاية الموسم.

بينما ينتهي عقد سند مع نيم بنهاية هذا الموسم.

لو استمر سند مع نيم سيلعب الموسم المقبل مع مهاب سعيد لاعب الأهلي الذي سينتقل إلى الفريق الفرنسي عقب نهاية الموسم الجاري.