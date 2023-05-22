دوري NBA - ميامي يواصل قهر بوسطن ويقترب من النهائي

الإثنين، 22 مايو 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

جيمي باتلر نجم ميامي هيت

واصل ميامي هيت إسقاط بوسطن سلتيكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي واقترب من التأهل إلى نهائي دوري المحترفين الأمريكي NBA.

في المباراة الثالثة، فاز ميامي هيت 128-102 على بوسطن سيلتيكس لتصبح نتيجة السلسلة 3-0 ويبقى على بعد فوز واحد من التأهل للنهائي.

جيب فينسنت كان أفضل مسجلي اللقاء من ميامي برصيد 29 نقطة، فيما أضاف دانكان روبنسون 22 نقطة وأحرز كيلب مارتن 18 آخرين.

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فيما اكتفى جيمي باتلر نجم هيت بـ16 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبذلك حقق ميامي فوزه السادس على ملعبه في الإقصائيات، دون أي هزيمة.

هيت أمامه فرصة حسم التأهل للنهائي، في المباراة الرابعة التي تقام على ملعبه يوم الثلاثاء.

في حالة تأهل هيت إلى نهائي الدوري ستكون المرة الثانية في الـ4 مواسم الأخيرة.

يذكر أن دنفر ناجتس يتقدم على لوس أنجلوس ليكرز 3-0 في نهائي القسم الغربي.

ولم ينجح أي فريق في تاريخ المسابقة في تعويض تأخره 0-3 في الإقصائيات.

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