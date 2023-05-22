دوري NBA - ميامي يواصل قهر بوسطن ويقترب من النهائي

واصل ميامي هيت إسقاط بوسطن سلتيكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي واقترب من التأهل إلى نهائي دوري المحترفين الأمريكي NBA.

في المباراة الثالثة، فاز ميامي هيت 128-102 على بوسطن سيلتيكس لتصبح نتيجة السلسلة 3-0 ويبقى على بعد فوز واحد من التأهل للنهائي.

جيب فينسنت كان أفضل مسجلي اللقاء من ميامي برصيد 29 نقطة، فيما أضاف دانكان روبنسون 22 نقطة وأحرز كيلب مارتن 18 آخرين.

فيما اكتفى جيمي باتلر نجم هيت بـ16 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبذلك حقق ميامي فوزه السادس على ملعبه في الإقصائيات، دون أي هزيمة.

Gabe Vincent TOOK OVER Game 3! 🔥 29 points (playoff career high) 🔥 6 threes (playoff career high) 🔥 11-14 shooting MIA can clinch Finals berth Tuesday on TNT pic.twitter.com/iBylN4kBlf — NBA (@NBA) May 22, 2023

هيت أمامه فرصة حسم التأهل للنهائي، في المباراة الرابعة التي تقام على ملعبه يوم الثلاثاء.

في حالة تأهل هيت إلى نهائي الدوري ستكون المرة الثانية في الـ4 مواسم الأخيرة.

يذكر أن دنفر ناجتس يتقدم على لوس أنجلوس ليكرز 3-0 في نهائي القسم الغربي.

ولم ينجح أي فريق في تاريخ المسابقة في تعويض تأخره 0-3 في الإقصائيات.