المدعي العام الإيطالي يطالب بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس

يواجه يوفنتوس خطر خصم 11 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي بسبب مخالفات مالية، حسب مطالب المدعي العام الإيطالي.

الشهر الماضي، نجح نادي يوفنتوس في استعادة الـ15 نقطة التي تم خصمها من رصيده بالدوري الإيطالي هذا الموسم بحكم المحكمة.

لكن جيوسيبي شيني المدعي العام الإيطالي طالب يوم الاثنين بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب هذه المخالفات المالية، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وقتها سيتراجع البيانكونيري إلى المركز الثامن برصيد 58 نقطة قبل 3 مباريات متبقية له هذا الموسم، ليصبح تأهله للبطولات الأوروبية الموسم المقبل صعبا للغاية.

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول الدوري حاليا برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، و3 نقاط عن إنتر الرابع.

وأوضحت تقارير إيطالية أن يوفنتوس سيحاول نقل العقوبة المحتملة إلى الموسم المقبل وليس الموسم الجاري.

كما طالب شيني بإيقاف بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر كما كانت العقوبة قبل أن توافق المحكمة على الاستئناف الذي تقدم به.

ماذا حدث؟

تقدم يوفنتوس باستئناف عبر محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية ضد قرار خصم 15 نقطة من رصيده.

وعوقب يوفنتوس من المدعي العام بخصم 15 نقطة من رصيده على خلفية مخالفات مالية تتعلق الصفقات، بالإضافة لإيقاف أكثر من مسؤول للنادي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدد متفاوتة.

وبالفعل وافقت المحكمة على استئناف يوفنتوس لتتم إعداة 15 نقطة لرصيده.

وتواجد يوفنتوس في المركز السابع برصيد 44 نقطة، قبل أن يقفز للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف وقتها.

كما وافقت المحكمة على الاستئناف المقدم ضد إيقاف بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

لكنها رفضت الاستئناف المقدم ضد إيقاف باقي أعضاء مجلس الإدارة.

يُذكر أن يوفنتوس عوقب بخصم 15 نقطة بالإضافة لـ سلسلة من الإيقافات طالت كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

ووافق مساهمو يوفنتوس على البيان المالي المنتهي في يونيو 2022 بخسارة 209.9 مليون يورو.

وتعتبر هذه أعلى خسارة يسجلها أي نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحسب موقع فوربز.

وتخطى يوفنتوس خسائر إنتر في موسم 2006-2007 حيث قدرت آنذاك بـ 206 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثالثة نادي روما في موسم 2019-2020 بخسارة 204 مليون يورو.

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