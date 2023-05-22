الدرجة الثانية - القناة يحتج ضد طاقم تحكيم مواجهة دجلة بقيادة البنا

تقدم مجلس إدارة نادي القناة برئاسة خالد عفيفي باحتجاج رسمي على طاقم تحكيم مواجهة وادي دجلة في الجولة 26 من الدرجة الثانية.

وقاد محمود البنا طاقم تحكيم مواجهة القناة ضد وادي دجلة، والتي انتهت بفوز دجلة بهدف دون مقابل.

وأوضح نادي القناة أن الاحتجاج على طاقم التحكيم بسبب خطأ أحمد الفار المساعد الأول الذي تغاضى عن احتساب تسلل على لاعب وادي دجلة لينتج عن ذلك احتساب ركلة جزاء تم تسجيل الهدف منها.

وطالب نادي القناة في خطابه للاتحاد المصري بضرورة تعيين حكام دوليين بشكل كامل لجميع المباريات المقبلة.

وأن يشتمل طاقم التحكيم على حكام دوليين بداية من حكم الساحة والحكام المساعدين له.

وأشار نادي القناة في خطابه إلى أن تلك الأخطاء الفادحة تؤثر على مسيرة الفريق خلال منافسات الصعود للدوري.

وطالب نادي القناة بطاقم تحكيم مميز خلال مواجهة السكة الحديد المقرر لها يوم الجمعة.

ويتواجد القناة في المركز الرابع برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن زد المتصدر.

ويلعب القناة أمام فريق السكة الحديد صاحب الـ 50 نقطة في المباراة المقبلة.