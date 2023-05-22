كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي

الإثنين، 22 مايو 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

الأهلي - سلة

حسم رجال الأهلي لكرة السلة تواجدهم في نصف نهائي الدوري الإفريقي BAL والمقامة في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA.

وتغلب الأهلي على فريق الطاقة الرواندي في مباراة ربع النهائي.

وتقام منافسات مراحل خروج المغلوب من ربع النهائي إلى النهائي في رواندا.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلعب الأهلي ضد فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء بعد غد الأربعاء.

ويتأهل الفائز مباشرة إلى المباراة النهائية، إذ تقام تلك المرحلة بنظام خروج المغلوب.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس التي حصلت على حقوق نقل البطولة.

كما يذاع اللقاء بصورة طبيعية على الموقع الرسمي للبطولة عبر الإنترنت.

وكان الأهلي قد تغلب على الطاقة الرواندي بنتيجة 94-77 في ربع النهائي.

وتأهل الأهلي لتلك المرحلة بعد حسم المركز الثاني في مجموعة النيل التي أقيمت في مصر.

أما استاد مالي فتغلب على كيب تاون الجنوب إفريقي بنتيجة 78-69 في ربع النهائي.

وتقام المباراة النهائية مساء السبت المقبل.

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