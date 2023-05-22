البليهي يتحدث عن لقطته الشهيرة مع ميسي ويرد على أنباء انضمامه إلى الهلال

تحدث علي البليهي مدافع منتخب السعودية والهلال عن مشاركته الأخيرة في كأس العالم ومراقبة ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

ويمتلك البليهي لقطة شهيرة في كأس العالم 2022 الأخيرة عندما ظهر يتحدث مع ميسي الذي ابتسم للمدافع السعودي قبل أن يذهب إليه لاعبو الأرجنتين لإبعاده عن قائد المنتخب.

وقال البليهي عبر قناة SBC السعودية: "والله لم أخف من ميسي، إذا كان هناك ثلاثة ميسي مع الأرجنتين لم يكن سيفرق معي، بعد مباراة أوروجواي في 2018 لا أخشى أي أحد".

وتغلب منتخب السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات المجموعة في مونديال 2022.

وحصدت الأرجنتين اللقب في النهاية بعد التغلب على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.

وبسؤاله عن لقطته مع ميسي أجاب البليهي "قلت له باللغة العربية اسمعني لو لعبنا 3 أو 4 مباريات لن تفوز علينا إلا لو احترمتنا".

وتابع مدافع السعودية "خلال تلك اللقطة شاهدت جوميز ودي ماريا يتجهان نحوي فابتعدت عنه سريعا".

وبالحديث عن مواجهة بولندا كشف البليهي "قلت لروبرت ليفاندوفسكي، أنت أسوأ مهاجم، لوكاكو وسواريز أفضل منك".

أما عن أنباء اقتراب ميسي من مزاملته في الهلال أجاب مازحا "إذا انضم ميسي إلى الهلال سأغيب عن النادي يومين حتى لا يتذكرني ولن أعذبه بالتدريبات بالتأكيد".

واختتم البليهي تصريحاته "إذا جاء ميسي إلى الهلال الله يستر وما يقولهم لا أريد اللاعب رقم 5".