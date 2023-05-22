موعد مباريات الإثنين 22 مايو 2023.. الزمالك في الدوري ونهائي إفريقيا لسيدات الطائرة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 22 من مايو 2023 ثلاث مباريات في مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق المصري في تمام السابعة مساء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل الزمالك ضيفا على الداخلية في التاسعة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف المقاولون العرب فريق طلائع الجيش ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

يستضيف نيوكاسل فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كرة طائرة

يلعب فريق سيدات الزمالك نهائي بطولة إفريقيا للأندية أمام الأنابيب الكيني في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على صالة نابل في تونس، ويذاع عبر صفحة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة.