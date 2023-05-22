قبلة الحياة لرفاق مصطفى محمد.. باريس يهزم أوكسير ويقترب من حسم اللقب

الإثنين، 22 مايو 2023 - 01:25

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه أوكسير بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الفرنسي.

تقدم باريس سان جيرمان بسرعة كبيرة بواسطة كيليان مبابي الذي سجل هدفين في دقيقتين.

الأول أتى في الدقيقة 6 بصناعة فابيان رويز، والثاني أتى في الدقيقة 8 بصناعة ليونيل ميسي.

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وقلص أوكسير الفارق بواسطة لاسين سينايوكو في الدقيقة 51.

وأكمل مبابي الهاتريك في الدقيقة 93، ولكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وبذلك حسم باريس سان جيرمان تأهله المباشر إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 84 نقطة على الصدارة.

الفارق الآن 6 نقاط عن لانس قبل آخر جولتين، وفارق الأهداف لصالح باريس سان جيرمان، الذي يحتاج لنقطة واحدة لحسم اللقب دون النظر لاعتبارات أخرى.

وبينما كان فوز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي أمرا منتظرا، إلا أنه قدم هدية غالية لفريق نانت الذي يلعب بصفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد.

الدوري الفرنسي سيهبط منه 4 فرق في الموسم الحالي، ويصعد اثنين فقط لتقليص عدد فرق الدرجة الأعلى إلى 18 بدلا من 20.

وحتى الآن حُسم هبوط أنجيه (15 نقطة) وأجاكسيو (23 نقطة) وتروا (23 نقطة)، ويبقى مقعد أخير يتنافس بشكل مباشر أوكسير (34 نقطة) ونانت (33 نقطة) على النجاة منه، وهو المركز السابع عشر الذي يحمله نانت حاليا.

أوكسير سيلاقي تولوز خارج الأرض، ثم لانس الذي يقاتل لحسم التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا من المركز الثاني.

أما نانت فيخرج لملاقاة ليل، ثم يختتم الدوري على ملعبه أمام أنجيه الهابط.

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