دربي لشبونة بدون فائز.. حسم بنفيكا للدوري يتأجل.. وسبورتنج خارج الأبطال

تعادل بنفيكا مع سبورتنج بهدفين لكل فريق في دربي لشبونة بالجولة الـ 33 من الدوري البرتغالي على ملعب خوسي ألفالاد.

التعادل لم يفيد أي من الفريقين، إذ تأجل تتويج بنفيكا بالدوري بشكل رسمي حتى الجولة الاخيرة، بينما ضمن سبورتنج عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بشكل رسمي.

ارتفع رصيد بنفيكا للنقطة الـ 84 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن بورتو صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد سوبرتنج للنقطة الـ 71 في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن براجا صاحب المركز الثالث.

تقدنم سبورتنج عن طريق فرانشيسكو ترينكاو في الدقيقة الـ 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف عثمان دياموند الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 برأسية مستغلا عرضية من نونو سانتوس.

وفي الدقيقة الـ 71 قلص بنفيكا الفارق عن طريق فريدريك أروسنيس برأسية جديدة بعد عرضية من أليكس جريمالدو.

وتعادل جواو نيفيس لبنفيكا في الدقيقة الـ 94 بمتابعة ركلة حرة نفذها فلورينتينو.

وسيلعب سبورتنج في الموسم المقبل بالدوري الأوروبي بعد ضمان الحصول على المركز الرابع.

بنفيكا سيلعب في الجولة الاخيرة ضد سانتا كلارا على ملعبه يوم 28 مايو، بينما سيلعب بورتو ضد جيماريش بنفس التوقيت.