كورتوا: لو ترك فينيسيوس الملعب ضد فالنسيا كنت سأذهب معه

الإثنين، 22 مايو 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - تيبو كورتوا

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن نيته في ترك الملعب في حال لم يرد فينيسيوس إكمال المباراة ضد فالنسيا.

وكان ريال مدريد قد خسر من فالنسيا بهدف دون مقابل على ملعب ميستايا في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس للطرد في الدقيقة الـ 94 بسبب اشتباكات مع اللاعبين.

أخبار متعلقة:
رسالة من سافيو إلى فينيسيوس: "نحن البرازيليون معك" مؤتمر غاضب من أنشيلوتي بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس: الملعب بالكامل وصفه بالقرد هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة جوارديولا: يجب أن نفوز بدوري الأبطال.. ولكن هذا ظلم

وقال كورتوا للصحفيين عقب المباراة: "لو ترك فينيسيوس الملعب عقب سماعه لتلك الهتافات كنت سأذهب معه لأن هذا غير مقبول".

وتابع "يجب أن يتم وضع كاميرا على هؤلاء الأشخاص في يوم من الأيام لأن ما حدث كان جنوني، لقد عانيت بسببه في البداية لأن الناس يذهبون إلى الملعب من أجل الإهانة وليس التشجيع".

ماذا حدث

شهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة الـ 70 بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة واقترب من منطقة جزاء فالنسيا ليمرر إراي كومرت مدافع الخفافيش كرة أخرى كانت في الملعب بقدمه ليتعثر ويحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

المباراة توقفت لمدة 7 دقائق عقب الخطأ واشتبك فينيسيوس مع أحد المشجعين قبل أن تستأنف المباراة.

الدقيقة الـ 94 شهدت اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت وتلقى فينيسيوس على أثرها بطاقة حمراء.

فالنسيا ريال مدريد تيبو كورتوا الدوري الإسباني
نرشح لكم
رسالة من سافيو إلى فينيسيوس: "نحن البرازيليون معك" مؤتمر غاضب من أنشيلوتي بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس: الملعب بالكامل وصفه بالقرد رسالة من فينيسيوس للدوري الإسباني: الجائزة التي فاز بها العنصريون كانت طردي اشتباكات وبطاقة حمراء.. فالنسيا يقترب من البقاء في الدوري بالفوز على ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(0) ريال مدريد أتليتكو يفوز على أوساسونا وينتزع المركز الثاني مؤقتا تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس على الدكة.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام فالنسيا رومانو: ريال مدريد أتم اتفاقه مع مودريتش وكروس للتجديد.. وجديد تعاقد فينيسيوس
أخر الأخبار
دربي لشبونة بدون فائز.. حسم الدوري يتأجل للجولة الأخيرة.. وسبورتنج خارج الأبطال دقيقة | الكرة الأوروبية
نحو الأبطال.. لاتسيو يقترب من حسم مقعده بالفوز على أودينيزي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
كورتوا: لو ترك فينيسيوس الملعب ضد فالنسيا كنت سأذهب معه 20 دقيقة | الدوري الإسباني
رسالة من سافيو إلى فينيسيوس: "نحن البرازيليون معك" 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر غاضب من أنشيلوتي بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس: الملعب بالكامل وصفه بالقرد 47 دقيقة | الدوري الإسباني
هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة 47 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: يجب أن نفوز بدوري الأبطال.. ولكن هذا ظلم ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا