كورتوا: لو ترك فينيسيوس الملعب ضد فالنسيا كنت سأذهب معه

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن نيته في ترك الملعب في حال لم يرد فينيسيوس إكمال المباراة ضد فالنسيا.

وكان ريال مدريد قد خسر من فالنسيا بهدف دون مقابل على ملعب ميستايا في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس للطرد في الدقيقة الـ 94 بسبب اشتباكات مع اللاعبين.

وقال كورتوا للصحفيين عقب المباراة: "لو ترك فينيسيوس الملعب عقب سماعه لتلك الهتافات كنت سأذهب معه لأن هذا غير مقبول".

وتابع "يجب أن يتم وضع كاميرا على هؤلاء الأشخاص في يوم من الأيام لأن ما حدث كان جنوني، لقد عانيت بسببه في البداية لأن الناس يذهبون إلى الملعب من أجل الإهانة وليس التشجيع".

ماذا حدث

شهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة الـ 70 بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة واقترب من منطقة جزاء فالنسيا ليمرر إراي كومرت مدافع الخفافيش كرة أخرى كانت في الملعب بقدمه ليتعثر ويحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

المباراة توقفت لمدة 7 دقائق عقب الخطأ واشتبك فينيسيوس مع أحد المشجعين قبل أن تستأنف المباراة.

الدقيقة الـ 94 شهدت اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت وتلقى فينيسيوس على أثرها بطاقة حمراء.