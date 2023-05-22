هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سعادته بفوز الفريق على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وقال سعيد في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "المباراة كانت صعبة ضد المحلة على ملعبه".

وأضاف "قدمنا مباراة قوية وحصدنا 3 نقاط مهمة في جدول الترتيب".

وأوضح "الفريق قدم كل شيء في المباراة، ومن الضروري التركيز على اللقاءات المقبلة ولعبها كأنها مواجهات كؤوس".

في الإطار ذاته قال إسلام عيسى لاعب الفريق والفائز بجائزة رجل المباراة: "المواجهة كانت صعبة مثل جميع مواجهات المحلة على ملعبه".

وأضاف "الفريق قدم مباراة قوية وسيطر على مجريات اللعب، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأوضح "يجب أن نركز على المباريات المقبلة للاقتراب أكثر من الصدارة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر الذي لعب 5 مباريات أقل.