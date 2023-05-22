هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة

الإثنين، 22 مايو 2023 - 00:01

كتب : بسام أبو بكر

إسلام عيسى - بيراميدز

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سعادته بفوز الفريق على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وقال سعيد في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "المباراة كانت صعبة ضد المحلة على ملعبه".

وأضاف "قدمنا مباراة قوية وحصدنا 3 نقاط مهمة في جدول الترتيب".

أخبار متعلقة:
بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك دياب لـ في الجول: نهاية الدوري 20 يوليو.. وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد مصدر من أسوان يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لهروب النيجيري أياجوا

وأوضح "الفريق قدم كل شيء في المباراة، ومن الضروري التركيز على اللقاءات المقبلة ولعبها كأنها مواجهات كؤوس".

في الإطار ذاته قال إسلام عيسى لاعب الفريق والفائز بجائزة رجل المباراة: "المواجهة كانت صعبة مثل جميع مواجهات المحلة على ملعبه".

وأضاف "الفريق قدم مباراة قوية وسيطر على مجريات اللعب، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأوضح "يجب أن نركز على المباريات المقبلة للاقتراب أكثر من الصدارة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر الذي لعب 5 مباريات أقل.

الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك دياب لـ في الجول: نهاية الدوري 20 يوليو.. وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد مصدر من أسوان يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لهروب النيجيري أياجوا رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري.. وتأجيل القمة انتهت الدوري المصري – المحلة (0)-(2) بيراميدز الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود بلدغة الشامي ليست المرة الأولى.. من هو محيي جمعة الوجه الجديد في قائمة الزمالك أمام الداخلية
أخر الأخبار
رسالة من سافيو إلى فينيسيوس: "نحن البرازيليون معك" 12 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر غاضب من أنشيلوتي بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس: الملعب بالكامل وصفه بالقرد 17 دقيقة | الدوري الإسباني
هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة 17 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: يجب أن نفوز بدوري الأبطال.. ولكن هذا ظلم 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني 50 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - الثانية في مايو.. فوز علي فرج ونور الطيب ببطولة مانشستر 58 دقيقة | رياضات أخرى
الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك 59 دقيقة | الكرة المصرية
رسالة من فينيسيوس للدوري الإسباني: الجائزة التي فاز بها العنصريون كانت طردي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا