بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني

الأحد، 21 مايو 2023 - 23:28

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد بيراميدز

حقق بيراميدز الفوز على غزل المحلة بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي بيراميدز في المباراة كل من إسلام عيسى ووليد الكرتي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 52 في المركز لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الاهلي صاحب الصدارة والذي خاص 5 مباريات أقل، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ 14 بفارق 4 نقاط عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

أخبار متعلقة:
اسكواش - الثانية في مايو.. فوز علي فرج ونور الطيب ببطولة مانشستر الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك رسالة من فينيسيوس للدوري الإسباني: الجائزة التي فاز بها العنصريون كانت طردي هدية إلى ميلان.. نابولي يسقط إنتر بثلاثية متأخرة

التشكيل

عاد رمضان صبحي لتشكيل غزل المحلة ولعب أحمد سامي وعلي جبر كثنائي قلب دفاع، بينما قاد عبد الرحمن عاطف هجوم غزل المحلة.

أحداث المباراة

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الـ 29 بعد خطأ فاد من محمد بازوكا الذي مرر بالخطأ نحو إسلام عيسى أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وكاد فخر الدين بن يوسف أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40 ولكن تسديدته جاءت سهلة في يد أحمد ميهوب.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز مستغلا تمريرة من فخر الدين بن يوسف أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني حاول غزل المحلة تقليص الفارق ولكن دفاعات بيراميدز ظلت متماسكة حتى نهاية المباراة.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد حرس الحدود على ملعب الدفاع الجوي يوم 24 مايو المقبل وهو نفس المنافس الذي سيواجه غزل المحلة على ملعب المكس يوم 28 مايو في دور الـ 32 من كأس مصر.

بيراميدز غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك دياب لـ في الجول: نهاية الدوري 20 يوليو.. وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد مصدر من أسوان يكشف لـ في الجول القصة الكاملة لهروب النيجيري أياجوا رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري.. وتأجيل القمة انتهت الدوري المصري – المحلة (0)-(2) بيراميدز الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود بلدغة الشامي ليست المرة الأولى.. من هو محيي جمعة الوجه الجديد في قائمة الزمالك أمام الداخلية
أخر الأخبار
رسالة من سافيو إلى فينيسيوس: "نحن البرازيليون معك" 12 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر غاضب من أنشيلوتي بسبب "العنصرية" ضد فينيسيوس: الملعب بالكامل وصفه بالقرد 17 دقيقة | الدوري الإسباني
هاني سعيد: البقية مباريات كؤوس.. وعيسى: نريد الاقتراب أكثر من الصدارة 18 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: يجب أن نفوز بدوري الأبطال.. ولكن هذا ظلم 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني 50 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - الثانية في مايو.. فوز علي فرج ونور الطيب ببطولة مانشستر 58 دقيقة | رياضات أخرى
الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك 59 دقيقة | الكرة المصرية
رسالة من فينيسيوس للدوري الإسباني: الجائزة التي فاز بها العنصريون كانت طردي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا