بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني

حقق بيراميدز الفوز على غزل المحلة بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاخير في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي بيراميدز في المباراة كل من إسلام عيسى ووليد الكرتي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 52 في المركز لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الاهلي صاحب الصدارة والذي خاص 5 مباريات أقل، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 31 في المركز الـ 14 بفارق 4 نقاط عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

التشكيل

عاد رمضان صبحي لتشكيل غزل المحلة ولعب أحمد سامي وعلي جبر كثنائي قلب دفاع، بينما قاد عبد الرحمن عاطف هجوم غزل المحلة.

رمضان صبحي ومصطفي فتحي في تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة، والمحلة يتسلح بهدافهم أحمد الشيخ.📋 pic.twitter.com/muY0oclRF1 — FilGoal (@FilGoal) May 21, 2023

أحداث المباراة

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الـ 29 بعد خطأ فاد من محمد بازوكا الذي مرر بالخطأ نحو إسلام عيسى أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وكاد فخر الدين بن يوسف أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40 ولكن تسديدته جاءت سهلة في يد أحمد ميهوب.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز مستغلا تمريرة من فخر الدين بن يوسف أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني حاول غزل المحلة تقليص الفارق ولكن دفاعات بيراميدز ظلت متماسكة حتى نهاية المباراة.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد حرس الحدود على ملعب الدفاع الجوي يوم 24 مايو المقبل وهو نفس المنافس الذي سيواجه غزل المحلة على ملعب المكس يوم 28 مايو في دور الـ 32 من كأس مصر.