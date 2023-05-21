اسكواش - الثانية في مايو.. فوز علي فرج ونور الطيب ببطولة مانشستر

توج علي فرج بلقب بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، ليفوز بثاني بطولة عالمية خلال شهر مايو.

وحسم علي فرج المصنف الرابع عالميا ولاعب نادي وادي دجلة اللقب، بالفوز على كريم عبد الجواد المصنف الـ 12 عالميا بنتيجة 3-1.

وأتت نقاط الأشواط كالتالي: 12-10 / 11-13 / 2-11 / 5-11.

وتمكن علي فرج من إقصاء الإسباني إيكر باجاريس بيرنابيو، والإنجليزي باتريك روني، والويلزي جويل ماكين في طريقه إلى النهائي.

وكان علي فرج قد توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة العالم والتي أقيمت في شيكاغو.

أيضا توجت نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس والمصنفة السادسة عالميا ببطولة مانشستر المفتوحة للسيدات.

جاء ذلك بفوزها في النهائي على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 11-7 / 5-11 / 11-9.

ويستعد أبطال العالم للمشاركة في منافسات بطولة الجونة خلال الفترة من 26 مايو الجاري إلى 3 يونيو المقبل.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الكبرى في الموسم.