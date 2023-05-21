اسكواش - الثانية في مايو.. فوز علي فرج ونور الطيب ببطولة مانشستر

الأحد، 21 مايو 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

علي فرج

توج علي فرج بلقب بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، ليفوز بثاني بطولة عالمية خلال شهر مايو.

وحسم علي فرج المصنف الرابع عالميا ولاعب نادي وادي دجلة اللقب، بالفوز على كريم عبد الجواد المصنف الـ 12 عالميا بنتيجة 3-1.

وأتت نقاط الأشواط كالتالي: 12-10 / 11-13 / 2-11 / 5-11.

أخبار متعلقة:
اسكواش - ثلاثي مصري إلى نهائي مانشستر المفتوحة اسكواش - بعد نجاح 10 سنوات.. الجونة تستضيف نسخة جديدة بمشاركة 96 لاعبا اسكواش - بينهم خمسة مصريين.. حسم سبعة مقاعد في بطولة السلسلة الختامية اسكواش - نور الشربيني تحافظ على الصدارة.. وتقدم مصطفى عسل

وتمكن علي فرج من إقصاء الإسباني إيكر باجاريس بيرنابيو، والإنجليزي باتريك روني، والويلزي جويل ماكين في طريقه إلى النهائي.

وكان علي فرج قد توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة العالم والتي أقيمت في شيكاغو.

أيضا توجت نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس والمصنفة السادسة عالميا ببطولة مانشستر المفتوحة للسيدات.

جاء ذلك بفوزها في النهائي على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 / 11-7 / 5-11 / 11-9.

ويستعد أبطال العالم للمشاركة في منافسات بطولة الجونة خلال الفترة من 26 مايو الجاري إلى 3 يونيو المقبل.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

علي فرج نور الطيب بطولة مانشستر للاسكواش اسكواش
نرشح لكم
سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL كرة طائرة - رغم تقدمه بشوطين.. الزمالك يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مولودية بوسالم طائرة - الإيطالي فلافيو جولينيلي مدربا لـ منتخب مصر انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة حصد الفضية وهرب.. بيان من اتحاد المصارعة بشأن اختفاء بغدودة كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية اسكواش - ثلاثي مصري إلى نهائي مانشستر المفتوحة موعد مباريات الأحد 21 مايو 2023.. بيراميدز في الدوري ونهائي إفريقيا للطائرة
أخر الأخبار
جوارديولا: يجب أن نفوز بدوري الأبطال.. ولكن هذا ظلم 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يفوز على غزل المحلة وينفرد بالمركز الثاني 25 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - الثانية في مايو.. فوز علي فرج ونور الطيب ببطولة مانشستر 32 دقيقة | رياضات أخرى
الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك 33 دقيقة | الكرة المصرية
رسالة من فينيسيوس للدوري الإسباني: الجائزة التي فاز بها العنصريون كانت طردي 40 دقيقة | الدوري الإسباني
هدية إلى ميلان.. نابولي يسقط إنتر بثلاثية متأخرة 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
دياب لـ في الجول: نهاية الدوري 20 يوليو.. وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد 50 دقيقة | الكرة المصرية
الحادية عشر خضعت.. ريال مدريد يتوج بالدوري الأوروبي لكرة السلة 54 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا