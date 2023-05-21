الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الداخلية والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة 29 من الدوري.

ويتولى محمود البنا إدارة مباراة الداخلية ضد الزمالك، ويعاونه كل من سامي هلهل وسيد نافع، وأسامة إسماعيل حكما رابعا.

والثنائي عبد العزيز السيد وأسامة السيد للفيديو.

وأدر محمود البنا مباراتين للزمالك في الموسم الجالي الأولى أمام إنبي وانتهت بالتعادل 1-1.

والثناية أمام الإسماعيلي وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الزمالك الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

في مباراة أخرى يتولى حمادة القلاوي إدارة مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، ويعاونه كل من يوسف البساطي وحسن رمضان، وحسني سلطان حكما رابعا.

والثنائي حسام عزب وهاني خيري للفيديو.

وأخيرا يدير محمد الغازي مباراة الاتحاد السكندري والمصري، ويعاونه محمد محمود لطفي ومصطفى حسن، وإبراهيم محمد حكما رابعا.

والثنائي محمد نهاد وأسامة عبد اللطيف للفيديو.