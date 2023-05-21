هدية إلى ميلان.. نابولي يسقط إنتر بثلاثية متأخرة

تغلب نابولي على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد دييجو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإيطالي.

تعرض إنتر لمأزق بطرد لاعبه روبرتو جاليارديني في الدقيقة 41 بالإنذار الثاني، بعد إنذار أول في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 67 افتتح نابولي التسجيل بهدف فرانك زامبو أنجيسا في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 82 أدرك إنتر التعادل بواسطة روميلو لوكاكو.

واسترد نابولي التقدم سريعا في الدقيقة 85 بهدف جيوفاني دي لورنزو، ثم أضاف جيانلوكا جايتانو الهدف الثالث في الدقيقة 94.

الفوز لم يغير في وضع نابولي الذي حسم اللقب بالفعل، حيث رفع رصيده إلى 86 نقطة.

بينما نال ميلان الخامس بـ 64 نقطة دفعة للحاق بدوري أبطال أوروبا، حيث تجمد رصيد إنتر عند 66 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

لاتسيو الرابع برصيد 65 نقطة يلعب الآن مع أودينيزي، وإن فاز يتقدم للمركز الثالث برصيد 68 نقطة.