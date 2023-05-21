الحادية عشر خضعت.. ريال مدريد يتوج بالدوري الأوروبي لكرة السلة

الأحد، 21 مايو 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

تتويج ريال مدريد بالدوري الأوروبي لكرة السلة

توج ريال مدريد بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة للمرة الـ 11 في تاريخه.

وفاز ريال مدريد في المباراة النهائية على أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 79-78.

الربع الأول انتهى بتقدم أولمبياكوس بنتيجة 24-28، وقلب ريال مدريد النتيجة في الربع الأول لينهي الشوط الأول بتقدمه.

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في الربع الثالث قلص أولمبياكوس الفارق قبل أن يحسم ريال مدريد المباراة في الربع الرابع.

التتويج كان هو الـ 11 في تاريخ ريال مدريد ليعزز رقمه القياسي كالأكثر تتويجا في تاريخ البطولة بفارق 3 ألقاب عن سسكا موسكو أقرب منافسيه.

وفاز ريال مدريد باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2017/2018.

ريال مدريد الدوري الأوروبي لكرة السلة
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