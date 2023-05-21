سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL
الأحد، 21 مايو 2023 - 22:54
كتب : FilGoal
تأهل فريق بترو دي لواندا الأنجولي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL في البطولة المقامة كيجالي عاصمة رواندا.
وفاز بترو دي لواندا على أبيدجان بطل كوت ديفوار بنتيجة 88-84 في ربع النهائي.
ليصل إلى نصف النهائي ويلعب ضد دوان السنغالي.
وكان الأهلي سبق بترو دي لواندا وتأهل إلى نصف النهائي بالفوز على أر إي جي الرواندي بنتيجة 94-77.
ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد ستاد مالي وتقام المباراة يوم الخميس المقبل.
وتستضيف رواندا المرحلة الأخيرة والنهائية من دوري كرة السلة الإفريقي.
نرشح لكم
الحادية عشر خضعت.. ريال مدريد يتوج بالدوري الأوروبي لكرة السلة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: وافقنا على إعارة أنس أسامة للأهلي الليبي كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية دوري NBA - بـ 37 نقطة لـ موراي.. ناجتس يهزم ليكرز ثالثا في نهائي الغرب كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي BAL بالفوز على أر إي جي 94-77 انتهت الدوري الإفريقي سلة - الأهلي (94) (77) أر إي جي.. الأحمر لنصف النهائي مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: كيجو خيار ثالث لدينا مصيلحي لـ في الجول: متمسك باعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد السكندري