سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL

تأهل فريق بترو دي لواندا الأنجولي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL في البطولة المقامة كيجالي عاصمة رواندا.

وفاز بترو دي لواندا على أبيدجان بطل كوت ديفوار بنتيجة 88-84 في ربع النهائي.

ليصل إلى نصف النهائي ويلعب ضد دوان السنغالي.

وكان الأهلي سبق بترو دي لواندا وتأهل إلى نصف النهائي بالفوز على أر إي جي الرواندي بنتيجة 94-77.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد ستاد مالي وتقام المباراة يوم الخميس المقبل.

وتستضيف رواندا المرحلة الأخيرة والنهائية من دوري كرة السلة الإفريقي.