رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري.. وتأجيل القمة

الأحد، 21 مايو 2023 - 22:39

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الزمالك - حسين الشحات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات جولات الدوري من 30 وحتى 32.

وكشفت الرابطة أيضا عن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري.

وتم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها في الجولة 31 من الدوري، وذلك بسبب مشاركة الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأيضا تم تأجيل مباراة المصري والأهلي المقرر لها في الجولة 30.

على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة في وقت لاحق.

وجاءت مواعيد مباريات جولات الدوري كالآتي:

الجولة 30

الزمالك × الاتحاد السكندري

الاثنين 5 يونيو – استاد القاهرة

المصري × الأهلي

(تأجيل)

الجولة 31

الأهلي – الزمالك (تأجيل)

الجولة 32

الزمالك × غزل المحلة

الاثنين 27 يونيو – استاد القاهرة

البنك الأهلي – الأهلي

الخميس 29 يونيو – استاد القاهرة

مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة

حرس الحدود × الأهلي

الجولة 16

الخميس 22 يونيو – ستاد الكلية الحربية

**

فيوتشر × الأهلي

الجولة 24

الأحد 2 يوليو – استاد السلام

**

الأهلي × الإسماعيلي

الجولة 18

الأربعاء 5 يوليو – استاد برج العرب

**

الاتحاد السكندري × الأهلي

الجولة 21

السبت 8 يوليو – استاد برج العرب

الأهلي الزمالك الدوري المصري رابطة الأندية
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