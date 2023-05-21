تحديد موعد مؤجلة الأهلي.. اتحاد الكرة يعلن جدول دور الـ16 لبطولة كأس مصر

الأحد، 21 مايو 2023 - 22:32

كتب : أحمد الخولي

كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا عن مواعيد دور الـ 16 لبطولة كأس مصر وموعد مباراة الأهلي المؤجلة أمام منتخب السويس من دور الـ 32.

وأعلنت أيضا إدارة المسابقات عن موعد مباراة واحدة في دور الثمانية.

وتنطلق منافسات دور الـ 16 يوم الأحد 28 مايو بلقاء إنبي ضد فيوتشر على استاد بتروسبورت في التاسعة والنصف مساء.

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ويلعب الأهلي مباراته المؤجلة ضد منتخب السويس يوم الأحد 25 يونيو على استاد القاهرة في الثامنة والنصف مساء.

والفائز منهما يلاقي الداخلية في مباراة مؤجلة لـ دور الـ 16 لم يتم الإعلان عن موعدها بعد.

فيما يلعب الزمالك في دور الـ 16 أمام فاركو يوم الجمعة 23 يونيو على استاد القاهرة أيضا، في التاسعة والنصف مساء.

أما المباراة التي تم إعلانها من دور الثمانية، فهي بين الفائز من الزمالك وفاركو، والفائز من سيراميكا والمقاولون العرب، على استاد القاهرة أو الإسكندرية (حسب الفائز من الزمالك وفاركو) يوم الثلاثاء 4 يوليو في الثامنة والنصف مساء.

جدول المباريات المعلنة من كأس مصر:

دور الـ 32:

الأهلي × منتخب السويس - الأحد 25 يونيو (9:30 - استاد القاهرة)

دور الـ 16:

إنبي × فيوتشر - الأحد 28 مايو (9:30 - استاد بتروسبورت)

الاتحاد × بيراميدز - الخميس 22 يونيو (6:30 - استاد الإسكندرية)

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب - الخميس 22 يونيو (9:30 - استاد القاهرة)

طلائع الجيش × البنك الأهلي - الجمعة 23 يونيو (6:30 - استاد جهاز الرياضة)

الزمالك × فاركو - الجمعة 23 يونيو (9:30 - استاد القاهرة)

الفائز من الإسماعيلي والنجوم × سموحة - السبت 24 يونيو (6:30 - استاد الإسماعيلية أو السكة الحديد)

المصري × الفائز من حرس الحدود وغزل المحلة - الخميس 6 يوليو (8:30 - استاد برج العرب)

الفائز من الأهلي ومنتخب السويس × الداخلية - مؤجل (8:30 على استاد القاهرة أو السويس)

دور الـ 8:

الفائز من الزمالك وفاركو × الفائز من سيراميكا والمقاولون - الثلاثاء 4 يوليو (8:30 على استاد القاهرة أو الإسكندرية)

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