اشتباكات وبطاقة حمراء.. فالنسيا يقترب من البقاء في الدوري بالفوز على ريال مدريد

حقق فالنسيا فوزا غاليا على ريال مدريد بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا بالجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

دييجو لوبيز هو كان مسجل هدف فالنسيا الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة الـ 40 ليتقدم للمركز الـ 13 بفارق 5 نقاط عن بلد الوليد صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 71 في ليتراجع للمركز الثالث خلف أتليتكو مدريد بنقطة واحدة.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة وماركو أسينسيو.

بنزيمة وفينيسيوس في هجوم ريال مدريد أمام فالنسيا.📋 pic.twitter.com/uE8CleJveO — FilGoal (@FilGoal) May 21, 2023

أحداث المباراة

المباراة سارت بنسق هادئ منذ بدايتها وبحذر من كلا الفريقين.

وفي الدقيقة الـ 33 تقدم فالنسيا بالهدف الأول عن طريق دييجو لوبيز مستغلا عرضية من جاستن كلويفرت داخل منطقة الجزاء ومن خلف الظهير الأيسر فيرلان ميندي ليضع الكرة في الشباك.

وحاول فينيسيوس جونيور تسجيل الهدف الثاني برأسية ولكن كرته جاءت فوق المرمى في الدقيقة الـ 40.

وأنقذ تيبو كورتوا كرة الهدف الثاني لفالنسيا على مرتين قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا من جديد ومنع هدفا جديدا.

وشهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة الـ 70 بعدما انطلق فينيسيوس بالكرة واقترب من منطقة جزاء فالنسيا ليمرر إراي كومرت مدافع الخفافيش كرة أخرى كانت في الملعب بقدمه ليتعثر ويحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

المباراة توقفت لمدة 7 دقائق عقب الخطأ واشتبك فينيسيوس مع أحد المشجعين قبل أن تستأنف المباراة.

وأضاف حكم المباراة 10 دقائق وقت بدل من الضائع بسبب كثرة التوقفات.

وفي الدقيقة الـ 91 تعملق الحارس ومنع فيديريكو فالفيردي من تسجيل التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة الـ 94 شهدت اشتباكات قوية بين اللاعبين بسبب إهدار الوقت وتلقى فينيسيوس على أثرها بطاقة حمراء.

وأهدر بنزيمة الفرصة الأخيرة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 10 بانفراد بالمرمى ولكن الحارس مامارشدفيلي تألق من جديد.