الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود بلدغة الشامي

استعاد الإسماعيلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من المسابقة والتي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

محمد الشامي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 29 وارتقى الفريق الأصفر إلى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 16 في المركز الأخير بجدول الدوري، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

🔴 مصطفى زيكو يقود الهجوم لحرس الحدود ضد الإسماعيلي في الدوري pic.twitter.com/SRSV6sXzPH — FilGoal (@FilGoal) May 21, 2023

هدف فوز الإسماعيلي جاء في الدقيقة 54 عن طريق محمد الشامي الذي حول عرضية من ناحية اليمين إلى شباك الحرس بتسديدة مباشرة.

وتولى محمد مكي المهمة الفنية لـ حرس الحدود خلال المباراة، وذلك بعدما تقدم أحمد أيوب مدرب الفريق السابق باستقالته.

ويلعب حرس الحدود في المباراة المقبلة ضد بيراميدز يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري.