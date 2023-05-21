الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود بلدغة الشامي

الأحد، 21 مايو 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

استعاد الإسماعيلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من المسابقة والتي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 29 وارتقى الفريق الأصفر إلى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 16 في المركز الأخير بجدول الدوري، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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هدف فوز الإسماعيلي جاء في الدقيقة 54 عن طريق محمد الشامي الذي حول عرضية من ناحية اليمين إلى شباك الحرس بتسديدة مباشرة.

وتولى محمد مكي المهمة الفنية لـ حرس الحدود خلال المباراة، وذلك بعدما تقدم أحمد أيوب مدرب الفريق السابق باستقالته.

ويلعب حرس الحدود في المباراة المقبلة ضد بيراميدز يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري.

الإسماعيلي حرس الحدود محمد الشامي الدوري المصري
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