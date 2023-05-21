ليست المرة الأولى.. من هو محيي جمعة الوجه الجديد في قائمة الزمالك أمام الداخلية

شهدت قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية ظهور المدافع الشاب محيي جمعة في صفوف الفريق.

يأتي ذلك في ظل غياب ثلاثي الأظهرة عبد الله جمعة وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية غدا الإثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب أيضا عن خط دفاع الأبيض كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمود شبانة وعمر جابر.

من هو محيي جمعة؟

ظهير أيسر من مواليد 15 أبريل 2003 من بني مزار بمحافظة المنيا.

انضم للزمالك منذ 11 سنة في 2012 عن طريق الاختبارات تحت قيادة طارق السيد.

فاز مع الزمالك ببطولة الجيزة 8 مرات، وببطولة الجمهورية مرة واحدة.

تم تصعيده للفريق الأول في 2017 تحت قيادة الصربي ميتشو.

وانضم لمنتخب مصر للشباب من مواليد 2003 في 5 معسكرات ولكن لم ينضم للقائمة النهائية في كأس العرب.

انضم لقائمة الفريق الأول للمرة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

كان ذلك في مباراة إيسترن كومباني في الموسم الماضي، في المباراة الأخيرة وبعد حسم لقب الدوري رسميا.

تواجد جمعة على مقاعد البدلاء، وفاز إيسترن كومباني بهذه المباراة 2-1.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر المؤدي للهبوط برصيد 27 نقطة من 28 مباراة.