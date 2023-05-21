سيف جعفر وأحمد بلحاج.. في الجول يكشف أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك أمام الداخلية

الأحد، 21 مايو 2023 - 20:54

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد المقاولون العرب

علم FilGoal.com بأسباب غيابات 9 لاعبين عن صفوف الزمالك في المباراة المقبلة أمام الداخلية.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية غدا الإثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة عمرو السيسي لاعب وسط الفريق، وغياب سيف فاروق جعفر وأحمد بلحاج والمدافعان محمود شبانة ومحمد عبد الغني.

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بينما استمر غياب ثلاثي الأظهرة عبد الله جمعة وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي، ويوسف أسامة نبيه وعمر جابر.

وجاءت أسباب غيابات الزمالك كالتالي:

أحمد بلحاج - إيقاف لتراكم الإنذارات (تحصل على الإنذار الثالث أمام أسوان، وأتى من أسوان في يناير بإنذارين)

أحمد فتوح - استمرار التأهيل بسبب الإصابة بمزق في مفصل عضلة الحوض.

سيف جعفر - إجهاد في العضلة الخلفية

محمد عبد الغني - استمرار التأهيل بعد إجهاد في العضلة الخلفية

عبد الله جمعة - استمرار التأهيل بسبب إصابة العضلة الخلفية

عمر جابر - استمرار البرنامج التأهيلي لتجهيزه

محمود شبانة - آلام خفيفة في الركبة لم يشارك بسببها في المران الأخير

يوسف أسامة - استبعاد لنهاية الموسم بسبب علم الزمالك بتوقيعه لبيراميدز

محمد عبد الشافي - استمرار البرنامج التأهيلي بسبب إصابته في الركبة

ويغيب بطبيعة الحال المدافع محمود حمدي الونش بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر المؤدي للهبوط برصيد 27 نقطة من 28 مباراة.

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