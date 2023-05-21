حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين حلمي طولان مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي.

جاء ذلك بعد رحيل التونسي معين الشعباني عن تدريب الفريق.

ورحل معين الشعباني عن سيراميكا ويقترب من تولي تدريب الترجي التونسي.

ويضم الجهاز المعاون لـ حلمي طولان في سيراميكا كليوباترا كل من مجدي علام مدربا عاما، وممدوح المحمدي مدربا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

ويقود حلمي طولان سيراميكا بداية من مباراة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل في الجولة 29 من الدوري.

وبدأ سيراميكا الدوري هذا الموسم رفقة المدرب أحمد سامي، ورحل وجاء بعده معين الشعباني.

أما حلمي طولان فتولى هذا الموسم تدريب البنك الأهلي لمدة 6 مباريات.