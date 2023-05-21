كرة طائرة - رغم تقدمه بشوطين.. الزمالك يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مولودية بوسالم

الأحد، 21 مايو 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة

خسر الزمالك نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة أمام مولودية بوسالم التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

جاء ذلك رغم تقدم الأبيض في أول شوطين بنتيجة 25-20، و25-22.

وحقق مولودية بوسالم فوزه الأول في الشوط الثالث بنتيجة 26-24.

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وفي الشوط الرابع تمكن الفريق التونسي من الفوز بنتيجة 25-23، حيث شهد الشوطان تفوقا تونسيا في البداية، ثم عودة بيضاء تقلص النتيجة، قبل أن يحسمها المولودية.

وأخيرا في الشوط الخامس الفاصل، فاز بوسالم بنتيجة 15-12.

وكان الزمالك قد بلغ نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على الجيل الصاعد الجزائري بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

بينما تأهل مولودية بوسالم بالفوز على ميناء دوالا الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء أيضا.

وحقق الجيل الصاعد المركز الثالث بالفوز على ميناء دوالا 3-0.

بذلك يحقق مولودية بوسالم التونسي لقبه الأول على الإطلاق، ويصبح خامس الأندية التونسية فوزا باللقب، وعاشر أبطال إفريقيا عموما.

وتأهل مولودية بوسالم إلى كأس العالم للأندية في الهند، البطولة التي تعود للمرة الأولى منذ 2016.

وتوقف رصيد الزمالك عند 5 ألقاب في بطولة إفريقيا للأندية، ليستمر غيابها عن القلعة البيضاء منذ 2012.

وكانت آخر مرة حصد فيها الزمالك اللقب قد أقيمت في تونس وفاز وقتها على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للعام الثاني على التوالي.

بينما آخر مشاركة للزمالك في البطولة الإفريقية تعود إلى عام 2021 وحقق خلالها الميدالية الفضية.

وفقد الزمالك فرصة إكمال الثلاثية بعد الفوز سابقا بلقبي الدوري والكأس المصريين على حساب الأهلي في النهائي.

على الجانب الآخر يلعب فريق سيدات الزمالك نهائي بطولة إفريقيا أمام الأنابيب الكيني غدا الإثنين.

جوائز البطولة الفردية:

رضا هيكل - أفضل لاعب في مركز 2

محمد مصطفى "لعبة" - أفضل لاعب في مركز 4

محمد رضا - أفضل ليبرو

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