التشكيل - رمضان صبحي يقود بيراميدز.. والمحلة يتسلح بـ النادري والشيخ

الأحد، 21 مايو 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز وغزل المحلة

يقود رمضان صبحي تشكيل فريقه بيراميدز أمام غزل المحلة في الدوري المصري.

ويلعب بيراميدز ضد غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 29 من الدوري المصري، والتي تقام بملعب الغزل.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي

الوسط: أحمد توفيق – وليد الكرتي – إسلام عيسى

الهجوم: مصطفى فتحي – فخر الدين بن يوسف – رمضان صبحي

على جانب آخر دفع رضا شحاتة المدير الفني لغزل المحلة بالثنائي أحمد النادري وأحمد الشيخ في تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء تشكيل المحلة كالآتي:

المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – مصطفى العش – السيد الشبراوي

الوسط: محمد بازوكا – حميد ماو – جابرييل أوروك

الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد النادري – عبد الرحمن عاطف

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 31 نقطة.

غزل المحلة الدوري المصري بيراميدز
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