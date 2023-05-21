الحسم في الجولة الأخيرة.. دورتموند يستعيد الصدارة بثلاثية ضد أوجسبورج

أشعل بوروسيا دورتموند المنافسة على لقب الدوري الألماني حتى الجولة الأخيرة.

وحقق دورتموند الفوز على أوجسبورج بهدفين دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

وسجل سيباستيان هالير ثنائية دورتموند في المباراة.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 70 ليستعيد صدارة الدوري بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ قبل جولة واحدة على النهاية.

وتوقف رصيد أوجسبورج عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 14 بفارق نقطتين عن بوخوم صاحب المركز الـ 16 الذي يلعب ملحق الهبوط.

الشوط الأول شهد إهدار لاعبي دورتموند للعديد من الفرص عن طريق هالير وجوليان براندت.

وفي الشوط الثاني استمر إهدار الفرص إلى أن سجل هالير الهدف الأول في الدقيقة الـ 58 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف هالير الثاني في الدقيقة الـ 84 بمتابعة لتسديدة ماركو رويس التي تصدى لها الحارس.

وأنهى براندت ثلاثية دورتموند بالهدف الثالث مستغلا تمريرة من شلوتيربك لينفرد ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة الـ 94

بفوز دورتموند سيكون حسم اللقب متوقفا على نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

وستقام الجولة الأخيرة في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم السبت 27 مايو المقبل.

وسيلعب دورتموند في الجولة الأخيرة ضد ماينتس على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بينما سيخرج بايرن ميونيخ خارج ملعبه لمواجهة كولن.