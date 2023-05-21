قائمة الزمالك - وجه جديد للمرة الثانية.. وعودة عمرو السيسي لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الداخلية.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية غدا الإثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة عمرو السيسي لاعب وسط الفريق، وغياب سيف فاروق جعفر وأحمد بلحاج والمدافعان محمود شبانة ومحمد عبد الغني.

بينما استمر غياب ثلاثي الأظهرة عبد الله جمعة وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي، ويوسف أسامة نبيه.

بينما يتواجد المدافع الشاب محيي جمعة للمرة الثانية في قائمة الفريق الأول بعد تواجده على مقاعد البدلاء أمام إيسترن كومباني في الموسم الماضي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محيي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر المؤدي للهبوط برصيد 27 نقطة من 28 مباراة.