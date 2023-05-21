طائرة - الإيطالي فلافيو جولينيلي مدربا لـ منتخب مصر

الأحد، 21 مايو 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

فلافيو جولينيلي مدرب منتخب مصر لكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة التعاقد مع المدرب الإيطالي فلافيو جولينيلي لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على تويتر: "جاء من إيطاليا من أجل كتابة حلم جديد".

ويتولى فلافيو تدريب منتخب مصر خلفا لمحمد الحصري المدرب السابق للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية خلال شهر أغسطس المقبل.

وستقام البطولة في القاهرة بعد فوز مصر بحق استضافتها.

وكان منتخب مصر قد حصل على المركز الثالث في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2021 وتوج بها منتخب تونس.

فلافيو جولينيلي منتخب مصر لكرة الطائرة
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