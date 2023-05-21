بعد نهاية الراحة.. الأهلي يستأنف تدريباته قبل مواجهة إنبي

الأحد، 21 مايو 2023 - 19:24

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة باللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في «الجيم» والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

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فيما قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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