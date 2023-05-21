انتهت الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(0) ريال مدريد

الأحد، 21 مايو 2023 - 19:19

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق97. طرد فينيسيوس في الاشتباكات.

ق93. اشتباك بين اللاعبين.

ق91. حارس فالنسيا يتعملق ويمنع فالفيردي من تسجيل التعادل.

ق83. الهدف الثاني لفالنسيا ولكن لم يحتسب بسبب وجود وضعية تسلل.

ق76. مباراة ريال مدريد وفالنسيا متوقفة وفينيسيوس اشتبك مع أحد الحاضرين من جماهير فالنسيا.

ق54. كورتوا يمنع الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بدايو الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. كورتوا يتألق على مرتين وينقذ ريال مدريد من الهدف الثاني.

ق40. رأسية من فينيسيوس فوق المرمى.

ق33. جوووول أول لفالنسيا عن طريق دييجو لوبيز مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
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