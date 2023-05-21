أتليتكو يفوز على أوساسونا وينتزع المركز الثاني مؤقتا

الأحد، 21 مايو 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد أوساسونا

حقق أتليتكو مدريد الفوز على أوساسونا بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الدولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتليتكو في المباراة كل من يانيك كاراسكو وساؤول نيجيز وأنخيل كوريا.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 72 في المركز الثاني بشكل مؤقت بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي سيلعب بعد قليل ضد فالنسيا.

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وتوقف رصيد أوساسونا عند النقطة الـ 47 في المركز التاسع بفارق 3 نقاط عن بلباو صاحب المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

حاول أتليتكو مدريد التسجيل مبكرا ولكن العارضة منعت ساؤول من الهدف الأول في الدقيقة الـ 11.

وبعد خمس دقائق منعت العارضة أتليتكو مدريد من جديد ولكن تلك المرة كانت عن طريق أنتوان جريزمان.

وتقدم أتليتكو مدريد أخيرا عن طريق كاراسكو في الدقيقة الـ 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جريزمان.

وأضاف ساؤول الهدف الثاني في الدقيقة الـ 62.

واختتم أنخيل كوريا ثلاثية أتليتكو مدريد في الدقيقة الـ 82 مستغلا تمريرة رائعة من رودريجو دي باول لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد إسبانيول الذي يصارع لتفادي الهبوط خارج ملعبه، بينما سيلعب أوساسونا على ملعبه ضد بلباو منافسه المباشر على مقعد دوري المؤتمر الأوروبي.

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