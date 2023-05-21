انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مولودية بوسالم التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وكان الزمالك قد بلغ نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على الجيل الصاعد الجزائري بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

بينما تأهل مولودية بوسالم بالفوز على ميناء دوالا الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء أيضا.

وحقق الجيل الصاعد المركز الثالث بالفوز على ميناء دوالا 3-0.

ويسعى الزمالك لحصد لقبه السادس من بطولة إفريقيا للأندية والتي تغيب عن القلعة البيضاء منذ 2012، وليكمل الثلاثية التاريخية بعد الفوز سابقا بلقبي الدوري والكأس المصريين على حساب الأهلي في النهائي.

وكانت آخر مرة حصد فيها الزمالك اللقب قد أقيمت في تونس وفاز وقتها على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للعام الثاني على التوالي.

بينما آخر مشاركة للزمالك في البطولة الإفريقية تعود إلى عام 2021 وحقق خلالها الميدالية الفضية.

على الجانب الآخر يلعب سيدات الزمالك نهائي بطولة إفريقيا أمام الأنابيب الكيني غدا الإثنين.

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نهاية الشوط الخامس: الزمالك 12-15 مولودية بوسالم

14-12.. الأبيض يشعلها من جديد

14-11.. الزمالك يقاتل للمرة الأخيرة

14-10

12-9.. بوسالم يقترب من التتويج الأول

11-9.. الزمالك يتمسك بالأمل

11-8

10-7

9-7.. الزمالك يتشبث

9-6 الآن

8-6.. الزمالك يقلص الفارق مرة أخرى

8-5

7-5.. الفريق التونسي يواصل تقدمه

6-5

6-4

5-4.. الزمالك يواصل القتال

5-3 الآن.. أول تقدم بفارق نقطتين

4-3 للفريق التونسي

3-3

3-2 لبوسالم

2-2 السجال يستمر

2-1 للفريق التونسي

1-1.. بداية الشوط الخامس بتعادل أول

نهاية الشوط الرابع: الزمالك 23-25 مولودية بوسالم

24-23.. نقطة للتعادل من الزمالك

24-22

24-21

24-20 للفريق التونسي.. نقطة الشوط الفاصل؟

20-15

19-15.. الفاصل يقترب

18-15

18-14 لمولودية بوسالم

13-9 للفريق التونسي.. هل يعود الزمالك أم نتجه للشوط الأخير؟

7-4 لصالح بوسالم

4-3 لمولودية بوسالم

3-3 في الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث: الزمالك 24-26 مولودية بوسالم

24-24.. إثارة في اللحظات الأخيرة

23-23.. هل يحسم الأبيض اللقب الآن

22-21.. الزمالك يتشبث

22-20 الآن للفريق التونسي

21-20.. الزمالك يقلص الفارق ويعود

20-16

20-15.. التونسي يقترب من حسم الشوط

16-12.. الزمالك يقلص الفارق

16-10.. الشوط الرابع أقرب الآن

10-14

8-6 للفريق التونسي

7-5 لبوسالم

4-3 لمولودية بوسالم

3-3

3-2.. تقدم تونسي في الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني: الزمالك 25-22 مولودية بوسالم

24-22

24-21

24-20

23-19.. الزمالك يقترب

22-18

21-17

21-16.. 4 نقاط الآن

20-16.. 5 نقاط لحسم الشوط الثاني

19-15.. الزمالك يفرض السيطرة بعد الوقت المستقطع

15-13.. إلغاء النقطة

15-14.. بوسالم يقترب

15-12.. الزمالك يوسع الفارق

12-11.. الزمالك يسترد التقدم

11-11.. التعادل من جديد

11-8 للأبيض

10-8.. بوسالم يقلص الفارق

10-7 ووقت مستقطع

بوسالم يتعادل من جديد.. 6-6

6-5 للزمالك

5-5 من جديد

5-4 للزمالك

4-4.. التعادل

4-2

3-2 للزمالك

الزمالك يتقدم 2-1

نهاية الشوط الأول: الزمالك 25-20 مولودية بوسالم

24-20

23-20

23-19

22-19

21-18.. الأبيض يقترب

20-18

20-17 للزمالك

18-17 للزمالك

وقت مستقطع

17-16 للزمالك

16-16

15-14 للفريق التونسي

تعادل.. 14-14

14-12 للزمالك

8-7 للأبيض

7-7.. التعادل

7-6 للزمالك

بداية المباراة