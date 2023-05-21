حصد الفضية وهرب.. بيان من اتحاد المصارعة بشأن اختفاء بغدودة

الأحد، 21 مايو 2023 - 18:11

كتب : أحمد الخولي

أحمد فؤاد بغدودة

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا بشأن هروب أحد لاعبي المصارعة الرومانية من معسكر الفريق خلال بطولة إفريقيا التي أقيمت ببطولة تونس.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان هام من الاتحاد المصري للمصارعة بشأن خروج اللاعب "أحمد فؤاد بغدودة" لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس والذي حصل بها علي المركز الثاني "وزن 63 كجم".

أخبار متعلقة:
مصارعة - سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمي في إنجاز تاريخي مصارعة - سمر حمزة تحصد فضية بطولة العالم مصارعة - إنجاز تاريخي.. سمر حمزة إلى نهائي بطولة العالم وزارة الرياضة تفتح تحقيقا حول هروب لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة في إيطاليا

فإن الاتحاد المصري للمصارعة يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للاتحاد كافة حقوقه في هذا الأمر.

كما أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الإتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرار اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

ويؤكد الاتحاد أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في إعداد أجيال واعدة في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

ماذا حدث؟

حقق أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وفوجئت البعثة باختفاء اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من مقر الإقامة.

وأشارت تقارير صحفية لهروب اللاعب إلى أحد البلاد الأوروبية تمهيدا لانضمامه إلى صفوفه.

وظهر بغدودة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تحت إشراف وزارة الرياضة في محافظته كفر الشيخ، قبل انضمامه إلى المنتخب.

أحمد فؤاد بغدودة اتحاد المصارعة
نرشح لكم
مباشر كرة طائرة - الزمالك (0) 0-0 (0) مولودية بوسالم.. نهائي بطولة إفريقيا كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية اسكواش - ثلاثي مصري إلى نهائي مانشستر المفتوحة موعد مباريات الأحد 21 مايو 2023.. بيراميدز في الدوري ونهائي إفريقيا للطائرة كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي BAL بالفوز على أر إي جي 94-77 كأس العرب للكرة الشاطئية - منتخب مصر يتوج باللقب الثالث بالفوز على عُمان كرة طائرة - الزمالك يلاقي الأنابيب الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للسيدات انتهت الدوري الإفريقي سلة - الأهلي (94) (77) أر إي جي.. الأحمر لنصف النهائي
أخر الأخبار
مباشر كرة طائرة - الزمالك (0) 0-0 (0) مولودية بوسالم.. نهائي بطولة إفريقيا 5 دقيقة | كرة طائرة
إلى الدوري الأوروبي عمليا.. برايتون يكتب التاريخ بالفوز على ساوثامبتون 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) حرس الحدود.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | الكرة المصرية
حصد الفضية وهرب.. بيان من اتحاد المصارعة بشأن اختفاء بغدودة 50 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - أحمد عادل مستمر في حراسة الإسماعيلي.. وفالنتين يقود هجوم الحدود 58 دقيقة | الدوري المصري
استراحة - مانشستر سيتي (1) - (0) تشيلسي.. سيطرة سماوية ساعة | الدوري الإنجليزي
مصيره لم يعد بيده.. وست هام يضع ليدز يونايتد في وجه خطر الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس على الدكة.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي