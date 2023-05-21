حصد الفضية وهرب.. بيان من اتحاد المصارعة بشأن اختفاء بغدودة

أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا بشأن هروب أحد لاعبي المصارعة الرومانية من معسكر الفريق خلال بطولة إفريقيا التي أقيمت ببطولة تونس.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان هام من الاتحاد المصري للمصارعة بشأن خروج اللاعب "أحمد فؤاد بغدودة" لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس والذي حصل بها علي المركز الثاني "وزن 63 كجم".

فإن الاتحاد المصري للمصارعة يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للاتحاد كافة حقوقه في هذا الأمر.

كما أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الإتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرار اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

ويؤكد الاتحاد أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في إعداد أجيال واعدة في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

ماذا حدث؟

حقق أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وفوجئت البعثة باختفاء اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من مقر الإقامة.

وأشارت تقارير صحفية لهروب اللاعب إلى أحد البلاد الأوروبية تمهيدا لانضمامه إلى صفوفه.

وظهر بغدودة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تحت إشراف وزارة الرياضة في محافظته كفر الشيخ، قبل انضمامه إلى المنتخب.