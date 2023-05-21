التشكيل - أحمد عادل مستمر في حراسة الإسماعيلي.. وفالنتين يقود هجوم الحدود

الأحد، 21 مايو 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

ياو أنور - الإسماعيلي - الزمالك

أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي ومحمد مكي مدرب حرس الحدود تشكيليهما للمبارة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود على ملعب الأول في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود مكي حرس الحدود للمرة الأولى بعد رحيل أحمد أيوب المدرب السابق للفريق.

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وشهد تشكيل الإسماعيلي استمرار أحمد عادل عبد المنعم في حراسة مرمى الإسماعيلي للمباراة الثالثة على التوالي، ويقود فراس شواط خط الهجوم.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: كريم عرفات – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: سيرجي أكا – محمد حسن.

أمامهما: أحمد مدبولي – ياو أنور – محمد الشامي.

الهجوم: فراس شواط.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد كوكو – محمد نصر – عصام صبحي – عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد عبد السميع – محمود الشبراوي – عمر الساعي – أبو بكر حمزة.

ويقود فالينتين أودو هجوم حرس الحدود.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: محمد رضا – خالد سامي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي.

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيلكس – حامد الجابري.

الهجوم: مصطفى زيكو – فالنتين أودو – إسلام جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد السعدني – محمد أحمد عبد الله – أحمد أيمن – غريب ياسر – أحمد قاسم – وجيه عبد الحكيم – رمزي خالد – أحمد داوودا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط، يبنما يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

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