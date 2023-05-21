تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس على الدكة.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام فالنسيا
الأحد، 21 مايو 2023 - 17:46
كتب : FilGoal
يقود كريم بنزيمة هجوم فريقه ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
ويلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة 35 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب ميستايا.
وعاد فيرلاند ميندي للظهور في خط دفاع ريال مدريد ليقود الجانب الأيسر.
ويجلس الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي
الوسط: إدوارد كامافينجا – داني سيبايوس – أوريلين تشواميني
الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، ويأتي فالنسيا في المركز الـ16 برصيد 37 نقطة.
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