سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: وافقنا على إعارة أنس أسامة للأهلي الليبي
الأحد، 21 مايو 2023 - 17:28
كتب : هاني العوضي
كشف حازم الرجال أمين الصندوق بنادي الاتحاد السكندري على انتقال أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة إلى الأهلي الليبي على سبيل الإعارة.
وقال الرجال لـ FilGoal.com: "وافقنا على انتقال أنس أسامة إلى الأهلي الليبي لمدة شهر على سبيل الإعارة".
وسيلعب أنس أسامة برفقة الأهلي في نهائيات الدوري الليبي والتي ستقام على مدار الشهر المقبل.
وكان الاتحاد السكندري قد خسر نهائي الدوري المصري ضد الأهلي بعد الخسارة بثلاثة مباريات مقابل واحدة في سلسلة Best of 5.
وحصل أنس أسامة على جائزة هداف المباراة النهائية.
وانتقل أسامة إلى الاتحاد قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الحالي.
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