كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية

الأحد، 21 مايو 2023 - 16:18

كتب : محمد سمير

سيدات مصر 3x3 - كرة سلة

نجح منتخب سيدات مصر لمنافسات 3x3 تحقيق فضية بطولة السلسلة العالمية المقامة في أذربيجان في إنجاز تاريخي.

وخسر منتخب سيدات مصر أمام الصين في المباراة النهائية بنتيجة 21-15.

ويتكون منتخب سيدات مصر من الرباعي ثريا محمد وهاجر عامر ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي.

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وكان منتخب مصر قد تأهل من دور المجموعات بعد الفوز على ألمانيا 16-15 والخسارة من أوكرانيا بنتيجة 20-12.

وفي ربع النهائي حققت سيدات مصر الفوز على يواندا الصيني 21-13 لتصطدمن بمواجهة النمسا في نصف النهائي.

ونجحت سيدات مصر في تخطي النمسا بنتيجة 21-14 لتتأهلن إلى النهائي ومواجهة الصين.

وتواجدت نادين سلعاوي في المركز الرابع لأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط بـ 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة.

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