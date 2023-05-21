كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية

نجح منتخب سيدات مصر لمنافسات 3x3 تحقيق فضية بطولة السلسلة العالمية المقامة في أذربيجان في إنجاز تاريخي.

وخسر منتخب سيدات مصر أمام الصين في المباراة النهائية بنتيجة 21-15.

ويتكون منتخب سيدات مصر من الرباعي ثريا محمد وهاجر عامر ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي.

وكان منتخب مصر قد تأهل من دور المجموعات بعد الفوز على ألمانيا 16-15 والخسارة من أوكرانيا بنتيجة 20-12.

وفي ربع النهائي حققت سيدات مصر الفوز على يواندا الصيني 21-13 لتصطدمن بمواجهة النمسا في نصف النهائي.

ونجحت سيدات مصر في تخطي النمسا بنتيجة 21-14 لتتأهلن إلى النهائي ومواجهة الصين.

وتواجدت نادين سلعاوي في المركز الرابع لأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط بـ 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة.