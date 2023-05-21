كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية
الأحد، 21 مايو 2023 - 16:18
كتب : محمد سمير
نجح منتخب سيدات مصر لمنافسات 3x3 تحقيق فضية بطولة السلسلة العالمية المقامة في أذربيجان في إنجاز تاريخي.
وخسر منتخب سيدات مصر أمام الصين في المباراة النهائية بنتيجة 21-15.
ويتكون منتخب سيدات مصر من الرباعي ثريا محمد وهاجر عامر ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي.
وكان منتخب مصر قد تأهل من دور المجموعات بعد الفوز على ألمانيا 16-15 والخسارة من أوكرانيا بنتيجة 20-12.
وفي ربع النهائي حققت سيدات مصر الفوز على يواندا الصيني 21-13 لتصطدمن بمواجهة النمسا في نصف النهائي.
ونجحت سيدات مصر في تخطي النمسا بنتيجة 21-14 لتتأهلن إلى النهائي ومواجهة الصين.
وتواجدت نادين سلعاوي في المركز الرابع لأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط بـ 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة.
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