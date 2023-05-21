الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك إصابة محمود حمدي "الونش" بقطع جزئي في الرباط الصليبي بالقدم اليسرى.

وتعرض الونش لإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

وكشف محمد أسامة عبر الموقع الرسمي عن إجراء اللاعب لجراحة في ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تحديد الإجراء الطبي الذي سيتم مع اللاعب خلال الجراحة وفقا لما هو متبع في مثل تلك الإصابات.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في أوتار العضلة الخلفية في بداية الموسم وغاب على أثرها لمدة تقارب من الستة أشهر.

وعاد الونش للمشاركة مع الزمالك لأول مرة في منتصف مارس بمواجهة إنبي في الدوري ضمن منافسات الجولة 21.

وخاض الونش 12 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم ثلاث مباريات قبل إصابته الأولى.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة غدا الإثنين أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة خاضهم الفريق.