رومانو: ريال مدريد أتم اتفاقه مع مودريتش وكروس للتجديد.. وجديد تعاقد فينيسيوس

أتم ريال مدريد اتفاقه مع لوكا مودريتش وتوني كروس ثنائي وسط الفريق لتجديد التعاقد.

وينتهي تعاقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري، ليقطع ريال مدريد الطريق على أنباء موقف اللاعبين مع النادي.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس المختص بأخبار الانتقالات عن إتمام ريال مدريد اتفاقه مع الثنائي.

وأشار رومانو إلى أن كروس وقع بالفعل على تعاقد جديد حتى صيف 2024.

وأوضح أن الأمر نفسه سوف يحدث مع مودريتش الذي اتفق على كافة التفاصيل وفي انتظار التوقيع قبل الإعلان الرسمي.

كما تحدث رومانو عن اتجاه ريال مدريد لتجديد تعاقد فينيسيوس ليبقى الأمر رسميا.

وينتهي تعاقد فينيسيوس بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.

وانتقل فينيسيوس إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي.

وخاض فينيسيوس - 22 عاما - 223 مباراة بقميص ريال مدريد ونجح في تسجيل 59 هدفا وصنع 64 آخرين.

وأنهى ريال مدريد الموسم الحالي بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا.