أليجري: مستمر مع يوفنتوس بنسبة 100%

أكد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس نيته في البقاء مع ناديه الذي ودع بطولة الدوري الأوروبي، ويصارع حاليا للتواجد في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقلب إشبيلية تأخره أمام يوفنتوس إلى فوز بهدفين لهدف عقب اللجوء لشوطين إضافيين في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "قراري بنسبة 100% هو البقاء مع يوفنتوس".

وأضاف "لقد أخبرت الإدارة بأفكاري وهو الأمر الذي أقوم به نهاية كل موسم، في الوقت الحالي نركز على المباريات المتبقية لكي نُنهي الدوري بأفضل شكل".

وتابع "أفكر في الفوز فقط في مباراة إمبولي والتعافى من مباراة الخميس ضد إشبيلية، نحتاج أن نركز فقط في أرض الملعب، علينا أن نظل أقوياء".

وواصل المدرب الإيطالي "نحتاج أن نرد على الخسارة أمام إشبيلية، نحتاج أن نبقى في المركز الثاني في جدول الترتيب".

وأتم "في الوقت الحالي لا يوجد سوى نابولي فوقنا في الترتيب. النتائج مهمة في كرة القدم. يمكننا القول أن الحظ لم يكن في صالحنا".

يوفنتوس فشل في الظهور في نهائي الدوري الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بعدما توج باللقب في 1977 و1990 و1993 وخسره في 1995.

وبالمسمى الحالي للدوري الأوروبي فإن يوفنتوس لم يستطع أبدا التواجد في النهائي واكتفى بالتواجد في نصف النهائي.

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