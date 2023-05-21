النصر السعودي يفقد حارسه في مباراة الشباب المرتقبة

الأحد، 21 مايو 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

النصر السعودي

تأكد غياب نواف العقيدي حارس مرمى النصر السعودي عن مباراة القمة أمام الشباب، حسب تقارير سعودية.

ويلعب النصر أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي يوم الثلاثاء في مباراة مهمة في صراع اللقب.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الحارس الدولي سيغيب بسبب إصابة في الكتف، تعرّض لها قبل أسبوعين، وغاب على إثرها عن مواجهتي الخليج والطائي في الدوري.

ولم يشارك العقيدي في التقسيمة الرئيسة يوم السبت وحضر في العيادة الطبية، ما يعني غيابه عن اللقاء المرتقب للأصفر، الذي ينافس اتحاد جدة على لقب الدوري ويتخلَّف عنه بثلاث نقاط فقط.

ويدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وتعادل اتحاد جدة مع الهلال ليرفع رصيده للنقطة الـ63 في صدارة جدول الترتيب، لكن النصر هزم الطائي وقلص الفارق إلى 3 نقاط.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بمباراتين من الـ3 المتبقية.

اتحاد جدة أمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 1 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر أمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 1 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

أحمد حجازي طارق حامد كريستيانو رونالدو النصر اتحاد جدة الدوري السعودي
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